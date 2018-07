BBC Click: Microsoft lança conserto de emergência para falha de segurança no Explorer

A Microsoft teve de lançar um software de segurança gratuito, depois que um pesquisador descobriu uma falha no Internet Explorer que poderia permitir que hackers invadissem computadores com o navegador.

O boletim também traz notícias sobre o lançamento do novo smartphone da Motorola, após a empresa ser comprada pelo Google, e do modelo mais fino e mais leve do Playstation 3, que chega ao Brasil em outubro.

Nos Estados Unidos, a Samsung resolveu dar uma alfinetada na concorrente Apple, lançando um anúncio que compara o iPhone 5 ao S3, chamando atenção para todos os pontos fracos do maior rival do produto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.