BBC Click: Nova busca do Facebook revela o que amigos mais gostam

O BBC Click - boletim semanal de tecnologia da BBC - mostra o Graph Search, um novo mecanismo de buscas dentro do Facebook.

A ferramenta, que ainda está em fase de testes, permitirá uma série de buscas diferentes. É possível, por exemplo, achar com mais facilidade sugestões de restaurantes ou músicas feitas pelos amigos.

O BBC Click também mostra novidades em outros dois sites de mídia social. O MySpace foi repaginado com uma pequena ajuda de um famoso investidor. Já um usuário do Twitter conseguiu uma vitória importante na Justiça, em um caso que envolvia uma agência de notícias e um jornal poderoso.

Confira as novidades do mundo da tecnologia no vídeo acima.