BBC Click: O computador mais antigo do mundo na ativa

O computador mais antigo do mundo, o "Witch", voltou a funcionar pela primeira vez em 25 anos, graças ao esforço de um grupo de voluntários do Museu Nacional de Computação, na Grã-Bretanha.

Eles passaram três anos reconstruindo milhares de peças da máquina, que apesar de sido criada como um supercomputador, hoje não passa de uma calculadora gigante.

O boletim Click desta semana traz ainda o conflito entre israelenses e palestinos no mundo digital e uma nova maneira de falar com amigos através do Facebook.