BBC Click: Sete supostos hackers são presos em ação internacional

O boletim de tecnologia Click desta semana destaca a prisão de supostos integrantes de redes internacionais de hackers.

Numa operação internacional, sete supostos hackers foram presos nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na Irlanda, sob acusações de crimes cibernéticos.

Os grupos são responsáveis por diversos ciberataques a empresas e governos nos Estados Unidos e em outros países.

O novo iPad, que é mais rápido, tem melhor resolução na sua tela 'retina' e melhor acesso à internet banda larga sem fio, foi apresentado pela Apple.

No exterior, o novo tablet chega às lojas na semana do dia 12 de março com preços que flutuam entre cerca de R$ 1 mil e R$ 1,4 mil.

Já o novo Raspbery Pi está sendo vendido. O projeto britânico que sai por pouco mais de R$ 60, certamente não é bonito como um iPad, mas vem equipado com processador Broadcom, 256MB de memória RAM, leitor de cartão SD e conexão de rede.

Por enquanto, só é possível comprar a versão "crua" - sem caixa - do computador, que foi criado com o intuito de ensinar crianças a programar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.