BBC Click: Site quer resolver problemas do mundo

O boletim de tecnologia Click desta semana apresenta a nova empreitada da Google: o site Solve for X, que se propõe a apresentar soluções tecnológicas para os mais graves problemas da Humanidade.

Os primeiros vídeos cobrem ideias mirabolantes como literalmente tirar fotos de imagens mentais e resolver o problema de falta de água doce no planeta.

No Brasil, a Justiça ameaça obrigar o Twitter a apagar contas que revelam aos usuários a localização de blitz policiais e de radares de velocidade.

Se o site perder, poderá ser obrigado a pagar R$ 500 mil por dia de descumprimento da decisão.

Já na Índia, o Google e o Facebook afirmam ter acatado uma decisão da Justiça que exigia a remoção de material considerado ofensivo dos sites.

As empresas, ao lado do e da Microsoft - estão entre os 21 sites acusados por um cidadão muçulmano de darem espaço a conteúdos de intolerância religiosa.

E a Apple conquistou a coroa do mercado de smartphones no último trimestre de 2011, com 37 milhões de remessas de iPhones - um milhão a mais que a Samsung.

Os dados compliados pela International Data Corporation confirmam o enorme impacto do iPhone 4S não só para os seus fabricantes, mas para o número total de remessas de smartphones, que subiu quase 55% em comparação com o ano passado.