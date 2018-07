BBC Click: União Europeia quer mais proteção de dados de usuários no Google

No boletim Click desta semana, a briga entre a União Europeia e o Google.

Autoridades europeias analisaram a nova política de privacidade do site de buscas e descobriram que o Google consegue acumular muito mais informações sobre os hábitos dos usuários do que antes.

Os europeus pediram mais proteção para os usuários, mas o Google nega desrepeito às leis europeias.

Veja ainda: a Microsoft lançou um novo serviço para baixar músicas, o Xbox Music, para competir com o iTunes e o Spotify.

E a companhia também ameaça fechar para sempre as contas de usuários do Xbox live que tentem tocar versões pirateadas do jogo Halo 4, que ainda está para ser lançado.