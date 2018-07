BBC inaugura memorial a jornalistas mortos em serviço

Um memorial a jornalistas que perderam suas vidas em serviço foi inaugurado na segunda-feira pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. O monumento de dez metros de altura fica em um dos prédios mais tradicionais da BBC, a Broadcasting House, no centro de Londres, e diariamente lançará um raio de luz ao céu às 22h. O memorial é dedicado a todos os jornalistas, e àqueles que trabalham com eles, como motoristas, cinegrafistas e tradutores. Ban Ki-moon disse que o lugar é um tributo a todos que sacrificaram a vida e àqueles que se arriscam para levar informação para o resto do mundo. A inauguração do memorial aconteceu uma semana depois da morte de dois jornalistas da BBC, Abdul Rohani e Nasteh Dahir Faraah, assassinados no Afeganistão e na Somália. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.