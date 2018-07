BBC lança no Brasil canal a cabo com séries e documentários

&&

O canal BBC HD começa a ser exibido pela primeira vez no Brasil nesta segunda-feira, com programas já consagrados da emissora britânica como o Top Gear, sobre o mercado automobilístico e as competições de velocidade.

A série Sherlock, que mostra o personagem de Arthur Conan Doyle nos dias atuais e venceu três prêmios Bafta, também será exibida.

O canal de TV em alta definição estará disponível, a princípio, para assinantes da operadora de TV a cabo NET.

Em junho, o BBC HD irá transmitir ainda o London Calling, série de programas preparatórios para a Olimpíada de Londres, com eventos de música, arte, moda e cultura na cidade.

O especial Amazônia, com o apresentador Bruce Parry, e a série Planet Earth Live, um projeto sobre a sobrevivência de animais selvagens derivado da série Frozen Planet, também estão entre os programas que chegarão ao Brasil.

Por enquanto, só os espectadores que assinam o pacote TOP HD, um dos mais caros e abrangentes da NET, terão acesso ao canal.

A BBC Worldwide, responsável pelo BBC HD, afirma que está em negociação com outras operadoras de TV por assinatura.

O acordo entre a empresa brasileira e a BBC Worldwide também prevê o oferecimento de programas sob demanda para os assinantes, como o canal CBeebies, voltado para crianças em idade pré-escolar.

De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), Oscar Simões, a vinda do canal para o país reflete um aumento do interesse do público por mais opções e dos canais internacionais.

"Além da BBC, vemos isso com a Fox e com canais que já estão aqui e querem ampliar sua presença no Brasil", disse.

Para Simões, a internet também contribui para a chegada de novos canais ao país, já que o público acaba tendo contato na rede com programas ainda não disponíveis na programação nacional.

"A expectativa é de que esse crescimento se mantenha. O mercado de TV por assinatura no Brasil é um dos que mais cresce no mundo", disse à BBC Brasil