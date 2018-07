BBC percorre interior da Vila Olímpica para Londres 2012

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Londres, em 27 de julho de 2012, entregarão nesta sexta-feira a Vila Olímpica, marcando os seis meses finais para o início do evento.

As 2.818 unidades abrigarão cerca de 16 mil atletas e autoridades, provenientes de 200 países, que participarão dos Jogos.

Pela primeira vez, as autoridades permitiram a entrada de câmeras dentro das instalações.

Serão 62 edifícios, contando não apenas com o alojamento dos atletas, como clínica médica e até uma escola, que passará a funcionar depois dos Jogos, quando a Vila Olímpica for convertida em residências. Metade dos apartamentos serão vendidos para compradores privados e metade será de residências sociais.

O porta-voz da Autoridade Olímpica, John Nicholson, disse que o desafio foi "combinar as necessidades dos atletas durante os Jogos Olímpicos com as necessidades da comunidade" para quem ficará o legado da Vila após o evento.

'Casa fora de casa'

Seb Coe, porta-voz do órgão organizador local dos Jogos, Locog, disse que a Vila tem como finalidade ser uma "casa fora de casa" para os atletas que vêm de todo mundo, e uma "casa dentro de casa" para os representantes britânicos.

Durante os Jogos, os atletas devem consumir 25 mil pães, 230 toneladas de batatas, 75 mil litros de leite e mais de 330 toneladas de frutas e legumes.

Serão servidas 6 mil refeições por dia, feitas em um restaurante com capacidade para 5 mil pessoas que funcionará 24 horas por dia. Mas os apartamentos não terão cozinha.

John Nicholson disse que elas só serão construídas depois dos Jogos, quando as unidades forem convertidas para uso da comunidade.

A principal área de socialização - o Village Plaza - terá lojas e oferecerá serviços, com cafeteria, lojinha, banco, salão de beleza, internet e centro de entretenimento.

Também nesse sexta-feira, serão divulgados detalhes das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.