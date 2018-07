BBC quer reunir milhões de pessoas em dia inédito de conversa mundial pela internetl

A internet reúne milhões de pessoas de forma virtual todos os dias, mas uma coisa que a rede não consegue fazer direito - ao menos, ainda não - é permitir que pessoas que falam línguas diferentes se entendam facilmente.

O Serviço Mundial da BBC quer investigar o quanto a tecnologia é capaz de mudar isso - em uma experiência inédita, que usará suas redações que trabalham com idiomas diferentes, entre eles a BBC Brasil, e um software de tradução.

O evento intitulado SuperPower Nation Day acontecerá no dia 18 de março (quinta-feira) e reunirá internautas de diversas partes do mundo em um grande chat room sobre assuntos que os leitores considerem relevantes.

A BBC usará a tecnologia de tradução do Google, permitindo que leitores que falem português, árabe, chinês, inglês, farsi, indonésio e espanhol conversem uns com os outros, ao vivo no idioma que escolherem.

Com isso, você poderá falar sobre o assunto que considerar interessante com uma audiência de milhões de pessoas ao redor do planeta, além de acompanhar o que o resto do mundo está falando. Você pode conversar sobre o tema que quiser, na língua que preferir.

Você pode participar do evento, que terá início às 10h (horário de Brasília) e terminará às 16h, através de um link que a BBC Brasil terá em sua página no dia 18. Através dele, você poderá enviar suas mensagens e comentários e interagir com os outros participantes da experiência.

Para ampliar ainda mais o impacto do SuperPower Nation Day, a BBC estará realizando também no dia 18, em Londres, um evento que reunirá integrantes de serviços de rádio e internet dos mais de 30 serviços de língua da emissora, assim como as TVs persa, árabe e inglesa.

Todos estarão recebendo contribuições vindas da internet, de webcams e telefones ao redor do mundo. Você poderá assistir ao evento televisivo através de uma conexão, que também estará disponível no no dia 18.

Leitores de todo o mundo também podem se juntar à conversa através do Twitter (BBC_Superpower), Facebook (BBCSuperpowerseason), do e no Flickr (flickr.com/photos/47661717@N07).

Junte-se à BBC no dia 18 e participe da experiência. Você estará fazendo parte da história da internet.