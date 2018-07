BBC tinha script para ser lido em caso de ataque nuclear

Um discurso preparado pela BBC e pelo governo britânico para ser transmitido no caso de um ataque nuclear foi divulgado nesta sexta-feira pelo Arquivo Nacional. A mensagem, escrita na década de 70, inclui instruções para a população "se manter calma e ficar em casa" e deveria ser transmitida a cada duas horas. "O país foi atacado com armas nucleares. A comunicação está gravemente interrompida e o número de mortes e extensão dos danos ainda são desconhecidos", diz a mensagem. O conteúdo do discurso foi discutido entre os anos de 1973 e 1975, durante a Guerra Fria. Voz da BBC Outros documentos divulgados pelo Arquivo Nacional britânico revelam as discussões sobre a mensagem através de correspondências trocadas entre o governo e executivos da BBC. Em uma carta, datada de junho de 1974, Harold Greenwood, do Ministério de Correios e Telecomunicações, dizia que o anúncio deveria ser lido por uma voz conhecida e em tom firme e confortante. Segundo Greenwood, a gravação da mensagem com uma voz pouco familiar não acalmaria o público. Instruções Entre as recomendações, a mensagem instruía a população para desligar as fontes de energia, racionar a comida por pelo menos 14 dias e armazenar água - com um alerta para não usar a descarga para evitar o desperdício. "Não se ganha nada tentando fugir", diz a mensagem. "Ao deixar suas casas, estarão se expondo a um perigo muito maior. Se você sair, pode ficar sem comida, água, acomodação ou proteção". Já havia sido revelado anteriormente que a BBC havia armazenado uma grande quantidade de programas de entretenimento para impulsionar o moral do público no caso de uma guerra. No evento de um ataque nuclear, os funcionários foram instruídos para ficar escondidos por 14 dias, quando seria então seguro sair de casa ou dos prédios. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.