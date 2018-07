BC acompanhará evolução do cenário para definir próximos passos--relatório O Banco Central voltou a enfatizar, através do Relatório Trimestral de Inflação, divulgado nesta quinta-feira, que "irá acompanhar a evolução do cenário macroeconômico até sua próxima reunião, para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária".