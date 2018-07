BC alemão alerta contra complacência na crise da dívida europeia O presidente do Bundesbank, banco central alemão, Jens Weidmann, alertou contra a complacência na luta para superar a crise da dívida soberana da zona do euro e negou que tenha considerado renunciar devido a diferentes pontos de vista com o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, informou um jornal.