BC aponta perigo da gastança

O Relatório de Inflação, publicado a cada três meses, contém um panorama da economia brasileira, cenários prospectivos e uma descrição do quadro internacional. As perspectivas para 2009 e 2010 são basicamente otimistas. Os autores mantêm para este ano a estimativa de expansão econômica de 0,8%, já indicada na edição anterior. A evolução dos indicadores "sugere o início de um novo ciclo de crescimento", a partir de uma recuperação facilitada pelas medidas anticrise ? política monetária mais flexível e corte de impostos para estimular o consumo. Com a recuperação, as importações crescerão mais velozmente que as importações em 2010, o superávit comercial cairá de US$ 27 bilhões para US$ 19 bilhões e o déficit em conta corrente passará de US$ 18 bilhões para US$ 29 bilhões, segundo as novas estimativas.

O BC projeta 4,2% de inflação para este ano e 4,4% para 2010, abaixo do centro da meta oficial, 4,5%. Pressões de alta, no entanto, deverão manifestar-se mais sensivelmente a partir do terceiro trimestre do próximo ano, quando a capacidade ociosa da economia deverá ser bem menor que a atual. Isso dependerá da velocidade da recuperação econômica e da retomada, por enquanto incerta, dos investimentos em bens de produção. Além disso, vários preços continuam sujeitos à indexação ? como aluguéis e tarifas ? e isso dificulta o controle da inflação. O quadro ficará mais complicado se a esses fatores se adicionar a piora da situação fiscal.

A situação das contas públicas, segundo os autores do relatório, reflete dois conjuntos de fatores. Em primeiro lugar, há os efeitos da crise internacional: a arrecadação foi afetada este ano pela contração econômica e também pela redução de impostos, adotada como estímulo ao consumo. Em segundo lugar, há uma "tendência de expansão dos gastos". Essa tendência poderá ser mais moderada, mas não será facilmente revertida, advertem os especialistas do BC. O governo poderá eliminar os incentivos fiscais quando julgar oportuno, mas a maior parte das novas despesas tende a ser duradoura. Noutra passagem, há uma referência literal a "certa rigidez dos gastos governamentais". Essa rigidez tende a afetar a realização dos superávits primários, a economia destinada aos compromissos da dívida pública.

Na linguagem típica dos comunicados do BC, os autores acrescentam: "Caso os superávits primários sejam incrementados nos próximos anos, não deve ocorrer inflexão significativa e consistente da tendência de redução da razão dívida sobre produto." Tradução: o governo precisará aumentar o superávit primário para manter em queda a proporção entre a dívida pública e o PIB.

É um ponto de enorme relevância. A dívida pública brasileira ainda é considerada um problema sério pelos analistas do setor financeiro. A relação dívida/PIB vinha caindo, mas voltou a crescer neste ano. Esta consequência é normal num período de crise. Também deveria ser normal o retorno à tendência de queda, a partir da normalização da economia. Mas a elevação do gasto permanente pode tornar difícil esse retorno. A ministra e candidata à Presidência da República, Dilma Rousseff, sustenta opinião diferente. Segundo ela, os fundamentos da economia permitirão um novo corte dos juros básicos. Seria menos preocupante se ela defendesse a contenção das despesas permanentes. Aí, sim, seria bem mais fácil continuar baixando os juros.