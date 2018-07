BC argentino vai controlar saída de capital

O Banco Central da Argentina vai aumentar o cerco para limitar a saída de capitais. A partir do dia 4 de janeiro de 2010, os bancos que operam com empresas que transferem fundos deverão verificar se estas cumprem com as normas de controle de lavagem de dinheiro. O objetivo do BC é reforçar o controle sobre a saída ilegal de divisas. As entidades financeiras vão ter de exigir das empresas "uma declaração juramentada sobre o cumprimento das disposições em vigor em matéria de prevenção de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas".