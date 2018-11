BC comprou US$2,4 bi no mercado de câmbio em maio até dia 22 O Banco Central informou que comprou 2,408 bilhões de dólares no mercado de câmbio à vista em maio até o dia 22. Em comunicado à imprensa, o BC disse também que passará a informar semanalmente "o volume de suas intervenções no mercado de câmbio à vista".