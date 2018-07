BC decreta liquidação de Quantia DTVM e de Diferencial Corretora

Segundo comunicado do BC, a Quantia é uma distribuidora de títulos de pequeno porte, com sede em São Paulo e não possui filiais. Já a Diferencial é uma corretora de médio porte, com sede em Porto Alegre e com uma agência em São Paulo.

"A Supervisão do Banco Central verificou que ambas as instituições se valeram de sua condição de instituição autorizada a operar no Sistema Financeiro Nacional para conduzir operações com preços fora do padrão de mercado, em benefício próprio e de terceiros", explicou o comunicado.

O BC informou ainda que constatou que, com os ajustes devidos, a Diferencial apresentava comprometimento patrimonial na data-base março de 2012.

(Reportagem de Camila Moreira)