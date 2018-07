BC decreta liquidação do Cruzeiro do Sul e do Prosper

O BC também decidiu pela liquidação do banco Prosper, que teve proposta de mudança de controle para o Cruzeiro do Sul rejeitada pela autoridade monetária.

As negociações com as ações do Cruzeiro do Sul foram suspensas na Bovespa nesta sexta-feira, depois que os papéis fecharam na véspera com alta de 24,5 por cento, acumulando valorização nas últimas três sessões de 55,6 por cento.

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que estava cuidando do plano de recuperação do Cruzeiro do Sul após a intervenção, informou que "não obteve êxito na alienação do controle" da instituição, apesar de ter conseguido aceitação de 90 por cento dos credores a uma recompra de dívidas do banco com desconto de cerca de 50 por cento.

O plano de recuperação do Cruzeiro do Sul, que tinha patrimônio negativo em 2,237 bilhões de reais até a intervenção ocorrida em 4 de junho, previa, além da reestruturação da dívida, a venda da instituição.

(Por Alberto Alerigi Jr.)