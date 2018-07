''BC deve começar a apertar um pouco antes''

O economista-chefe do Itaú Unibanco, Ilan Goldfajn, antevê uma escalada da Selic, a taxa básica de juros, a partir da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), em 16 e 17 de março. O cenário é de um primeiro aumento de 0,50 ponto porcentual, seguido de mais três de 0,75 nas reuniões de abril, junho e julho. Com isso, a Selic sairia do nível atual, de 8,75%, para um pico de 11,5%. Goldfajn nota que o Brasil, com outros países emergentes, faz parte do mundo que evita "crescer além da conta" e enfrentar pressões inflacionárias, enquanto os principais países ricos lutam para crescer alguma coisa. No caso brasileiro, o economista acha que só um ajuste fiscal rigoroso pode aliviar o aperto monetário. A seguir, a entrevista.

Por que os juros devem subir no Brasil?

O mundo está caminhando para uma bifurcação. Os países maduros estão com mais dificuldade de crescer, e aí se inclui a Europa, os Estados Unidos e o Japão. E os países emergentes, liderados pela China, pela Ásia, mas incluindo o Brasil, estão num ritmo de apertar as políticas, tanto monetária quanto fiscal, para evitar o superaquecimento e a volta da inflação. Então, de um lado, tem um mundo de economias desenvolvidas que veem se conseguem crescer, e, do outro, as economias emergentes que, em contraste, tentam evitar crescer além da conta.

Mas há de fato risco inflacionário no Brasil?

No Brasil, está ficando cada vez mais claro que terão de ser tomadas medidas monetárias e fiscais para evitar a volta da inflação. A inflação de curto prazo está voltando a subir, tanto nos índices gerais de preços, os IGPs, quanto nos índices ao consumidor, os IPCs. Isso, por sua vez, está começando a contagiar as expectativas de inflação para este ano.

Mas o aumento da inflação de curto prazo não é meramente pontual, sazonal?

De fato, nem sempre o aumento da inflação de curto prazo faz com que se espere inflação mais alta. Pode ser que suba hoje e caia amanhã. Mas, em época de economia aquecida, a subida da inflação corrente leva ao aumento das expectativas de inflação. E estou de fato vendo a economia aquecida, estou escutando empresários falarem que vão acabar reajustando o preço porque a demanda está forte, os custos estão aumentando, e porque há espaço para reajuste. Então, de um lado, há os dados que mostram a economia aquecida. Do outro, tem a inflação corrente subindo. Além disso, tem as perspectivas de inflação que estão começando a aumentar bastante, não só do Focus, que vem da coleta de dados do mercado pelo BC, mas também a inflação implícita nas negociações dos títulos indexados.

E quando deve começar o aperto?

A gente achava que podia demorar um pouco mais, que tinha tempo para prevenir, que o BC podia olhar para quando fosse o melhor momento. Mas parece que os números deste começo de ano estão vindo um pouco fortes. Então, o BC, para não correr riscos desnecessários, talvez precise começar a apertar um pouco antes do que pensava. Temos uma visão de que seria bom - e a gente acredita - que o BC suba o juro na próxima reunião, em março, para poder garantir duas coisas: um, que a inflação não suba e as expectativas de inflação não piorem; e, dois, que o Brasil continue crescendo de forma sustentada.

E de quanto seria a alta?

Acho que de 0,5 ponto.

E quanto deve subir no total?

É difícil saber, mas algo na linha 2,75 pontos porcentuais. Acho que seria o necessário para fazer a economia voltar a crescer a taxas sustentáveis.

Isso se estenderia até quando?

Até julho você consegue fazer isso.

Até julho, 2,75 pontos porcentuais?

Suponhamos que seja 0,5 em março, 0,75 em abril, depois mais duas: 0,75 em maio e 0,75 em julho. Seria uma de 0,5 e três de 0,75.

A previsão é de um pico de curto prazo, e não de um movimento mais gradativo até o fim do ano, portanto?

Acho que não tem porque fazer dessa forma (gradativa). É razoável tentar matar o problema pela raiz. Você vai lá, sobe, desacelera a economia, que em vez de crescer a taxas de 6%, 7%, volta a crescer a 5%, ou 4,5%, para evitar as expectativas de aumentos de preços.

Uma alta de 2,75 pontos porcentuais não é muito?

É menos do que em outros ciclos no passado, que chegaram a 3,5 pontos porcentuais ou mais. E é natural que seja assim. À medida que a economia tem menos risco e mais crédito, a sensibilidade à taxa de juros deve aumentar. A economia reage hoje mais do que no passado a um determinado aumento. Mas, neste ano, ainda não podemos pensar em altas muito menores, dado que a economia está aquecida e a inflação já está subindo. Se houver a contribuição de um ajuste fiscal maior, na linha de algumas declarações que ouvi, talvez seja possível um ajuste menor nos juros.

E quando a Selic voltaria a descer?

Não tenho uma estimativa precisa, mas é um período longo nesse nível que eu mencionei. Estamos falando em algo até o segundo semestre de 2011. Mas também depende do ajuste fiscal no ano que vem - aliás, já anunciado, isto é, uma aumento do superávit primário para 3,3% do PIB, sem deduções. A Fazenda anunciou também que vai tirar os benefícios em termos de impostos. Quanto maior o ajuste, menor o período que fica naquele nível máximo. Depende também da economia mundial, que, se enfraquecer muito, também reduz aquele período.

O sr. acredita no cumprimento daquela meta de primário?

O abatimento pode chegar até 0,9 ponto porcentual do PIB. Como a meta sem abatimento é de 3,3%, isso significa que poderia ser de um mínimo de 2,4%. Acho que chegar a 3,3% talvez seja um desafio muito grande, mas dá, sim, para subir de 2,4% para 2,7%. O abatimento cairia para 0,6 ponto.

Isso já seria bom?

Seria melhor se fosse mais, mas já vai na direção de ajudar um pouco o trabalho da política monetária.

Com o ajuste da política monetária e fiscal, a situação econômica do Brasil é favorável?

Sim, não tem nenhuma situação catastrófica. As condições estão boas para o Brasil, que é um país que está crescendo forte, que está criando emprego. É uma questão só de administrar os excessos, assim como a China está fazendo.

E o aumento projetado do déficit em conta corrente?

Para que nossas projeções aconteçam e sejam suficientes para manter a estabilidade da economia, com a alta da Selic e um superávit primário um pouquinho maior, tem que haver um déficit em conta corrente que ajude a financiar esse período de mais investimento e mais consumo.

E quanto estão vendo de déficit em conta corrente neste ano?

Por causa da nossa crença na força da economia brasileira, achamos que pode chegar a 3% do PIB este ano, e, mais à frente, 4% está de bom tamanho. Isso requer, claro, financiamento externo, mas acreditamos que ele vem. Na verdade, isso requer que as nossas políticas aceitem de fato esse déficit em conta corrente. Se não o fizerem, podemos acabar tendo crescimento menor.

A situação externa, dos Estados Unidos e outras economias ricas, pode piorar mais do que se espera e afetar esse quadro favorável ao Brasil e aos emergentes que o sr. pintou?

Tem esse risco, sim. Mas o mais provável é que tenhamos um período de volatilidade, de incerteza, de mais aversão ao risco, no qual a taxa de câmbio vai subir, descer, subir. O que nunca é bom. Mas, nesse cenário, acho que a tendência ainda é boa, desde que não ocorra nenhuma ruptura.

Que tipo de ruptura?

Por exemplo: um cenário em que de fato a Grécia fosse à bancarrota, não fosse salva pelos contribuintes dos países da União Europeia que têm recursos, a Alemanha e a França. Se eles deixarem que a Grécia acabe não conseguindo pagar suas contas, acho que estamos de novo numa crise, talvez não tão extrema como a do Lehman Brothers, mas ainda assim uma crise forte. Aí, no caso da ruptura, mas somente nesse caso, o cenário que a gente está desenhando se torna mais difícil. Porque não vai haver o financiamento externo. Sem financiamento, o câmbio tem de subir, e aí a inflação acaba subindo também e é possível que não consigamos crescer tanto quanto gostaríamos.

No cenário de volatilidade, sem ruptura, que o sr. considera mais provável, como ficariam os EUA e os países ricos mais afetados pela crise?

A consequência disso tudo é a de vários anos de crescimento baixo, para poder digerir a conta e fazer o ajuste fiscal. Mas, nesse caso, acho que os emergentes acabam crescendo sim. E, além do mais, os investidores vão olhar para os emergentes como o lugar em que há projetos de investimento mais atraentes, e de onde a dinâmica de crescimento está vindo.

Mas, mesmo sem ruptura, os juros não vão voltar a subir à medida que os bancos centrais dos países ricos forem normalizando a sua política monetária, depois desse período extremamente acomodatício? Isso não pode afetar um país dependente de fluxo de capitais como o Brasil?

Só vejo cenário no qual os juros voltam a subir lá fora se houver conforto com a volta do crescimento. Estou falando do juro básico, do Fed, e de outros BCs. A gente tem de distinguir o que é movimento de curto prazo de mercado e o que é mais permanente - é claro que, no momento em que o Fed sinalizar que o juro vai voltar a subir, o mercado vai sofrer e coisa e tal. Agora, o Fed só vai fazer isso, do ponto de vista econômico, num cenário benigno, de uma certeza maior da recuperação. Então, temos de analisar não o efeito do juro subir, mas o efeito do juro subir numa economia mais forte. É que nem a China, que está subindo o juros. Parte do mercado sofreu no começo do ano, por causa disso, porque tem mais risco, etc. Mas a China só está subindo porque está crescendo muito.

Em outras palavras, ou temos economias ricas muito combalidas, ou juros subindo, mas não ambos ao mesmo tempo?

Isso mesmo, é um ou outro.