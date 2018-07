BC diz que política monetária tem de ser 'especialmente vigilante'

"O Copom destaca que, em momentos como o atual, a política monetária deve se manter especialmente vigilante, de modo a minimizar riscos de que níveis elevados de inflação como o observado nos últimos doze meses persistam no horizonte relevante para a política monetária", trouxe a ata.

Na semana passada, o Copom deu início a mais um ciclo de aperto monetário, ao elevar a Selic em 0,25 ponto percentual, a 7,50 por cento ao ano, mas deixou claro que vai conduzi-lo com "cautela", termo que repetiu na ata desta quinta-feira.

A decisão, no entanto, não foi unânime, com dois dos oito membros optando pela manutenção da taxa básica de juros na mínima histórica de 7,25 por cento. A ata mostrou que eles defenderam que está havendo uma reavaliação do crescimento global e que, dependendo da sua intensidade e duração, pode auxiliar nos preços domésticos.

"Para esses membros do comitê, não seria recomendável uma ação imediata da política monetária, entretanto, essa visão não foi respaldada pela maioria do colegiado", trouxe a ata.

No mercado futuro de juros, os contratos de DIs rondavam a estabilidade nesta manhã, após a divulgação da ata. De modo geral, o mercado financeiro acredita que as futuras altas da Selic continuarão vindo em 0,25 ponto percentual.

A inflação tem permanecido em patamares elevados e chegou a estourar o teto da meta do governo, de 6,50 por cento no ano. Em março, o IPCA registrou 6,59 por cento em 12 meses e, em abril, o IPCA-15 --sua prévia-- mostrou alta de 0,51 por cento, acumulando em 12 meses 6,51 por cento.

Os preços dos alimentos têm sido um dos principais vilões da inflação, junto com serviços, levando o governo a adotar diversas medidas fiscais para amenizar a pressão. A última delas envolveu o setor de etanol.

(Por Patrícia Duarte)