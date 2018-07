BC eleva estimativas de inflação para 2008 e 2009 O Banco Central elevou nesta segunda-feira sua estimativa para a inflação em 2008 e 2009 e também revisou, para cima, sua projeção para a taxa de crescimento esperada para a economia brasileira neste ano. De acordo com o relatório de inflação do terceiro trimestre, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve encerrar o ano com alta de 6,1 por cento. No relatório do segundo trimestre, a projeção do BC era de um avanço de 6,0 por cento. Para 2009, o BC estima uma inflação de 4,8 por cento, também acima da projeção anterior, que era de 4,7 por cento. O BC também revisou sua estimativa de crescimento para a economia brasileira em 2008. De acordo com o relatório, o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve registrar uma taxa de expansão de 5,0 por cento, levemente acima dos 4,8 por cento projetados no relatório anterior. "O aumento da estimativa (do PIB) reflete melhora generalizada das projeções, seja considerada a ótica da produção ou da demanda", afirmou o BC no documento. (Reportagem de Renato Andrade e Vanessa Stelzer)