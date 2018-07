BC eleva projeção de inflação para 2014--ata do Copom O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central informou que a projeção para a inflação em 2014, no cenário de referência (Selic constante a 10 por cento e dólar a 2,40 reais), aumentou e permanece acima da meta do governo, de acordo com a ata de sua última reunião divulgada nesta quinta-feira.