BC eleva projeção para IPCA 2010 no Relatório de Inflação

A estimativa para a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) neste ano passou para 5,2 por cento ante previsão de 4,6 por cento no documento divulgado no dia 22 de dezembro do ano passado.

Para a inflação em 2011, a projeção é de 4,4 por cento ante estimativa anterior de 4,6 por cento.

A meta de inflação dos dois anos tem centro em 4,5 por cento e tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo.

De acordo com relatório mais recente, o BC espera crescimento de 5,8 por cento da economia brasileira em 2010, igual ao prognóstico do documento de dezembro.

(Por Paula Laier)