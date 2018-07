BC eleva projeção sobre IED a US$ 60 bi para 2012

Para este ano, o déficit na conta corrente foi estimado pela autoridade monetária em 53 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares a menos em relação à projeção anterior. Por outro lado, o BC elevou em 10 bilhões de dólares, para 60 bilhões de dólares, a conta sobre o Investimento Estrangeiro Direto (IED).

Essa revisão reflete os dados dos últimos meses que mostravam o IED financiando com folga o saldo negativo na conta corrente. Entre janeiro e agosto, esses investimentos acumularam 43,175 bilhões de dólares, enquanto o déficit corrente ficou em 31,662 bilhões de dólares.

Só em agosto, o IED no país somou 5,034 bilhões de dólares, acima da pesquisa com economistas feita pela Reuters, que apontava 4 bilhões de dólares para o período.

O BC tem creditado o fluxo de investimento produtivo à solidez fiscal do país e às medidas de estímulo econômico que estaria deixando o mercado interno mais atraente.

Mas a desaceleração da economia mundial tem impacto na balança comercial brasileira. Tanto que o BC manteve a projeção de superávit de 18 bilhões de dólares neste ano.

O BC ainda diminuiu suas contas neste ano sobre as remessas de lucros e dividendos feitas por multinacionais instaladas no país, para 24 bilhões de dólares, contra 28 bilhões de dólares anteriormente. Essa é uma das principais variáveis que tem impactado a conta corrente do país.

AGOSTO

O BC informou ainda que o Brasil registrou déficit em transações correntes de 2,568 bilhões de dólares em agosto, pouco acima da mediana dos economistas consultados pela Reuters, que apontava para saldo negativo de 2,4 bilhões de dólares.

No acumulado em 12 meses encerrados em agosto, o déficit em conta corrente do país ficou em 2,12 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

O gasto líquido com viagens ficou em 1,381 bilhão de dólares em agosto, acumulando no ano 10,076 bilhões de dólares, praticamente estáveis em relação às comparações com o resultado mensal e acumulado de 2011.

Apesar disso, a projeção para este ano com gastos de viagens foi elevada para 13,5 bilhões de dólares, contra 13 bilhões de dólares na conta anterior.

O BC informou ainda que a conta de juros somou 583 milhões de dólares em agosto passado.

