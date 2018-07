BC eleva Selic a 10,50% e mantém ritmo de aperto monetário

"Dando prosseguimento ao processo de ajuste da taxa básica de juros, iniciado na reunião de abril de 2013, o Copom decidiu por unanimidade, neste momento, elevar a taxa Selic em 0,50 p.p., para 10,50 por cento ao ano, sem viés", informou o Copom em comunicado, praticamente repetindo o texto que utilizado no encontro anterior, acrescentando apenas a expressão "neste momento".

Pesquisa da Reuters mostrou na semana passada que 29 de 44 analistas previam alta de 0,25 ponto percentual da Selic na reunião desta semana, enquanto 14 esperavam aumento de 0,50 ponto e um via manutenção da taxa. No mercado futuro de juros, no entanto, a maioria das apostas nesta quarta-feira era de alta de 0,5 ponto percentual.

(Reportagem de Alonso Soto)