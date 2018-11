BC intensifica atuação e dólar retorna a R$1,75

A primeira operação foi feita entre 12h42 e 12h52, e a segunda aconteceu entre 15h09 e 15h19.

É a primeira vez desde 13 de julho de 2007 que o BC compra dólares duas vezes no mesmo dia.

Antes do leilão, o dólar era cotado no menor nível desde o começo de janeiro, com baixa de 0,74 por cento, a 1,736 real. Após a operação, o dólar anulou a baixa e operava com leve alta de 0,06 por cento, a 1,750 real.

"Um segundo leilão no mesmo dia é um sinal claro de que o Banco Central não está feliz com o atual nível (do câmbio). O mercado está certo em reagir", disse Tony Volpon, estrategista do Nomura Securities, em Nova York.

A moeda norte-americana caiu em 11 das últimas 12 sessões, estimulada pela perspectiva de entrada de recursos no país, pela diminuição dos temores sobre a Grécia e pela ausência até agora de sinais claros de uma atuação do governo contra uma valorização excessiva do real.

(Reportagem de Silvio Cascione)