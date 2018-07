BC lança moedas comemorativas com bandeira olímpica O Banco Central lançou neste sábado duas moedas comemorativas pela entrega da bandeira olímpica ao Brasil, em cerimônia promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), na Somerset House, em Londres. As unidades podem ser adquiridas a partir da próxima segunda-feira nas representações regionais do BC ou através do site do Banco do Brasil.