BC mexe em compulsório e enxuga R$71 bi da economia

De acordo com o presidente do BC, Henrique Meirelles, a mudança se insere na estratégia brasileira de saída das medidas adotadas durante a crise e também reforça um instrumento que ganhou importância durante a crise.

"O compulsório foi um mecanismo que se revelou extremamente eficaz no cumprimento do papel de reserva de liquidez", afirmou Meirelles a jornalistas.

Para o diretor de Política Monetária do BC, Aldo Mendes, a medida terá "efeito neutro" sobre os preços da economia, não afetando, portanto, a necessidade de o BC mexer nos juros.

"O compulsório está deixando de ser um instrumento de política monetária e hoje é um instrumento prudencial", argumentou.

A alíquota de recolhimento dos recursos a prazo voltou ao patamar de 15 por cento vigente antes da crise, do nível atual de 13,5 por cento.

O BC também determinou que o recolhimento dos compulsórios de depósitos a prazo passe a ser feito somente em espécie, e não em títulos, como ocorre atualmente.

Essa mudança devolverá à economia 74 bilhões de reais em títulos que estão atualmente no BC. "Isso libera títulos para que o BC continue a fazer suas operações", afirmou Mendes.

As alterações para os depósitos a prazo passam a vigorar a partir de 9 de abril.

As alíquotas das exigibilidades adicionais também foram elevadas, para 8 por cento para os depósitos à vista e a prazo, após terem sido reduzidas para 5 por cento e 4 por cento, respectivamente, em 2008. Nesse caso, as novas regras passam a valer a partir de 22 de março.

Mendes afirmou que, se o governo não tivesse aliviado os compulsórios durante a crise, os valores recolhidos hoje seriam da ordem de 319 bilhões de reais, e não os 198 bilhões de reais que efetivamente estão no BC.

Parte das flexibilizações promovidas não foi revertida. A alíquota do compulsório sobre depósito à vista, por exemplo, foi mantida em 42 por cento. Antes da crise, ela era de 45 por cento.

AJUDA A BANCOS PEQUENOS É PRORROGADA

O BC prorrogou de 31 de março até 30 de junho o prazo de dedução no compulsório dos depósitos a prazo das operações de aquisição de ativos de instituições menores. O estoque dessas operações é de 29 bilhões de reais, mas novos ativos poderão ser comprados nos próximos três meses.

O limite do recolhimento que pode ser deduzido foi reduzido, contudo, para 45 por cento do total do compulsório, ante 55 por cento anteriormente.

As medidas de alívio no compulsório foram consideradas fundamentais para irrigar a economia e minimizar a escassez de crédito em meio ao aumento da aversão ao risco.

No começo da semana, Meirelles voltou a afirmar que a liquidez do sistema financeiro, e não a política monetária, seria a principal bússola para o manejo dos depósitos compulsórios.