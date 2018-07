BC muda compulsório de novo e, no limite, libera R$6 bi O Banco Central anunciou nesta segunda-feira novas mudanças no recolhimento compulsório sobre depósitos à vista, permitindo uma dedução para bancos que "voluntariamente" anteciparem parcelas da contribuição ordinária ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Segundo circular divulgada pelo BC, a antecipação deverá corresponder a 60 vezes o valor da contribuição ordinária relativa ao mês de agosto deste ano, recolhida ao FGC em 1o de outubro último. O BC informou por meio de sua assessoria que, caso todos os bancos que contribuem para o FGC aderissem à nova regra, o volume de abatimento do compulsório equivaleria a 6 bilhões de reais. "A medida dá continuidade às ações do Banco Central para prover liquidez ao mercado", afirmou a autoridade monetária. O FGC é uma entidade privada que garante os depósitos bancários no Brasil. A dedução do compulsório, segundo o BC, se dará pelo número de meses equivalente ao das parcelas antecipadas. Nas últimas semanas, o BC anunciou uma série de mudanças nos compulsórios de modo a liberar mais recursos no sistema bancário e enfrentar a crise global de crédito. (Por Daniela Machado e Isabel Versiani)