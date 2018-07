BC muda compulsório para facilitar posição vendida em câmbio

Agora, os bancos poderão ter posição vendida de até 3 bilhões de dólares sem a incidência de alíquota de 60 por cento de compulsório. Ela só valerá para os valores acima desse teto.

Até então, o limite era de 1 bilhão de dólares. A medida, segundo a assessoria de imprensa do BC, começa a valer na próxima quinta-feira.

O BC informou ainda que a partir dessa data não valerá mais a regra de incidência do compulsório sobre as posições vendidas que estivessem acima do patrimônio de referência da instituição financeira.

(Por Patrícia Duarte)