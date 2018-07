BC nega possibilidade de vazamento de decisões do Copom

"A meta da taxa Selic somente é discutida em reunião reservada no segundo dia e fixada por maioria de votos dos membros do Copom, colegiado composto pelo presidente e pelos diretores do Banco Central. A decisão é imediatamente informada a toda a sociedade, por meio de nota publicada no sítio do Banco Central na internet e no Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen)", afirmou o BC em nota à imprensa.

No final de agosto, o Comitê de Política Monetária surpreendeu o mercado financeiro ao promover um corte de 0,5 ponto na taxa Selic, para 12 por cento ao ano. O afrouxamento ocorreu após um ciclo de cinco apertos sucessivos em uma reunião em que a maioria dos analistas esperava uma manutenção do juro.

O Copom voltará a deliberar sobre os juros na quarta-feira, e a expectativa predominante no mercado é de mais um corte de 0,5 ponto.

(Reportagem de Isabel Versiani)