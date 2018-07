BC pré-disponibiliza R$ 100 bi em recursos de compulsórios

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 13, a pré-disponibilização de recursos referentes a alguns depósitos compulsórios, mas a liberação dependerá das necessidades do mercado. A nova medida atinge os depósitos a prazo (alíquota de 15%) e interfinanceiros de empresas de arrendamento mercantil (alíquota de 15%) e também libera recursos recolhidos como exigibilidade adicional sobre depósitos à vista e a prazo (alíquotas de 5%). Segundo a autoridade monetária, a decisão libera até R$ 100 bilhões. A nota explica que essas liberações serão "efetuadas de acordo com as necessidades de liquidez dos mercados". Veja também: Em meio à crise, empresas têm que pagar US$ 15 bi ao exterior Após decisão da UE, diversos países anunciam ações anticrise Europa vai garantir dívidas bancárias por até 5 anos Reino Unido vai resgatar seus 4 maiores bancos, diz jornal Como o mundo reage à crise Confira as medidas já anunciadas pelo BC contra a crise Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Especialistas dão dicas de como agir no meio da crise A cronologia da crise financeira O programa não tem um cronograma específico e deve seguir as necessidades de liquidez do mercado que forem detectadas pelo órgão, segundo explicou a autoridade monetária. Essa liberação de recursos será feita por meio de circulares, divulgadas no Sistema de Informações Eletrônicas do Banco Central (Sisbacen). Essa injeção de liquidez, segundo o BC, será para todo o sistema e não direcionado a algumas instituições financeiras. Com a decisão, o Banco Central passa a abrir mão de mais da metade do recolhimento obrigatório que os bancos têm de fazer junto à autoridade monetária. A medida anunciada nesta segunda é a sexta do BC para liberar depósitos das instituições financeiras. Juntas, essas decisões injetam até R$ 160 bilhões no sistema financeiro brasileiro em período de apenas um mês. O valor corresponde a 61,67% de todo o compulsório recolhido em agosto. Segundo dados do BC, o recolhimento de todo o sistema financeiro somava R$ 259,437 bilhões no fim daquele mês. As medidas foram tomadas como reação à falta de dinheiro disponível no mercado, situação que tem prejudicado principalmente as instituições de menor porte. Desde o início do período mais grave da crise financeira internacional, há um mês, o BC alterou seis regras relacionadas ao compulsório, que é o depósito obrigatório que as instituições financeiras têm de fazer junto à autoridade monetária. Ao efetuar esse depósito, os bancos passam a ter menos dinheiro disponível para pagar compromissos e emprestar para famílias e empresas. Desde a quebra do Lehman Brothers, o BC anunciou a ampliação do abatimento para o recolhimento adicional sobre depósitos à prazo, depósitos de poupança e recursos à vista. A medida liberou R$ 5,2 bilhões. No mesmo dia, em 24 de setembro, foi adiado o cronograma de implementação do recolhimento compulsório sobre depósitos de empresas de leasing. Nesse caso, a alteração injetou outros R$ 8 bilhões. Poucos dias depois, em 2 de outubro, o BC voltou a alterar regras do compulsório para favorecer a negociação de carteiras de crédito entre instituições financeiras. A medida incentiva, principalmente, que grandes bancos adquiram carteiras de instituições de menor porte. Na ocasião, a autoridade monetária previu liberação de até R$ 23,5 bilhões em compulsórios. Após menos de uma semana, em 8 de outubro, mais duas medidas. Dessa vez, a autoridade monetária ampliou o abatimento dado às instituições para o recolhimento compulsório sobre depósitos a prazo e também reduziu as alíquotas sobre a exigibilidade adicional sobre depósitos à vista e a prazo. A primeira decisão libera, pelas contas do BC, até R$ 6,3 bilhões. A segunda medida injeta outros R$ 16,9 bilhões no mercado. Nesta segunda-feira, o BC volta a anunciar alterações no compulsório com a medida mais ampla tomada até agora, com liberação de até R$ 100 bilhões. Segundo nota divulgada, está sendo implementado programa de "liberação integral" dos recolhimentos compulsórios conforme "as necessidades de liquidez dos mercados". Na semana passada, na tarde de sexta-feira, representantes do BC e tesoureiros dos maiores bancos brasileiros se reuniram em São Paulo e trataram desse tema.