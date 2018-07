BC prevê aumento no déficit externo

A recuperação da economia brasileira vai elevar o déficit nas contas externas neste e no próximo ano. A previsão foi feita ontem pelo Banco Central (BC). O argumento é que a maior demanda interna vai aumentar importações e despesas como o aluguel de máquinas, viagens internacionais e a remessa de lucros por multinacionais, o que deve acelerar a saída de dólares do País.

A previsão de resultado negativo no conjunto de pagamentos destinados ao comércio exterior, serviços e transferências, a chamada conta corrente, cresceu de US$ 15 bilhões para US$ 18 bilhões em 2009. O fenômeno, porém, não preocupa o governo porque o crescente investimento externo, produtivo e financeiro, deve se acelerar ainda mais em 2010, o que deve ser suficiente para balancear a conta.

Trimestralmente, o BC refaz o prognóstico para as contas externas.

Ontem, foi divulgada a primeira revisão após a recuperação da economia no segundo trimestre. "A revisão contempla o nível de atividade bem mais forte", explicou o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes.

Com a economia aquecida e a perspectiva de lucros crescentes nas empresas instaladas no País, aumentou em 31% a previsão de remessa de lucros realizada por multinacionais em 2009, para US$ 22,3 bilhões.

Outras despesas seguiram a mesma lógica: a estimativa de gasto que inclui o aluguel de equipamentos como guindastes e grandes máquinas aumentou 22%, para US$ 11,5 bilhões no ano.

Para 2010, o crescimento da economia deve ser ainda mais evidente, o que deve potencializar o fenômeno. A previsão do BC é que a conta corrente deve fechar o próximo ano com déficit de US$ 29 bilhões, cifra 61% maior que a esperada para 2009. Nessa piora, chama a atenção a previsão de que o aumento das importações deve derrubar o superávit comercial em 29% no próximo ano e a perspectiva de que a remessa de lucros por multinacionais vai saltar 52% na comparação com 2009 pelo maior faturamento dessas empresas.

PREÇO DO SUCESSO

Mas o que poderia ser um sinal de preocupação é encarado com tranquilidade pelo BC. "Ao mesmo tempo que há perspectiva de maior déficit, a previsão de ingresso de investimentos se acelera, o que garante o financiamento dessa conta", explica Altamir.

Nesse campo, ele prevê para 2009 o ingresso de US$ 25 bilhões em Investimento Estrangeiro Direto (IED), recursos destinados à produção.

Se confirmada, a cifra será mais do que suficiente para cobrir a saída de US$ 18 bilhões na conta de pagamentos e recebimentos, a conta corrente.

Para 2010, o fluxo de IED deve crescer 52% e, assim, alcançar US$ 38 bilhões, maior que a expectativa de déficit da conta corrente.

"O maior déficit é positivo porque vai permitir a melhora das condições da economia, como a modernização da indústria e o ganho de competitividade. Ao mesmo tempo, isso atrai mais dólares para o investimento produtivo. É como um círculo virtuoso", avalia o analista da Tendências Consultoria, André Sacconato. "É o preço do sucesso da economia."

AGOSTO

Ontem, o Banco Central também divulgou o resultado das contas de agosto. No mês passado, o País teve déficit de US$ 821 milhões na conta corrente, um número considerado ainda modesto.

Essa saída de dólares foi provocada sobretudo pelo pagamento de despesas ligadas à atividade empresarial.

O aluguel de equipamentos, por exemplo, somou US$ 769 milhões - valor 24% maior que o registrado em agosto de 2008, antes do agravamento da crise financeira.

Na mesma base de comparação, o gasto com seguros no exterior saltou 175%, e o pagamento de serviços de computação aumentou 17%. A saída de dólares no mês foi, porém, mais que compensada com a entrada de US$ 1,907 bilhão em investimentos produtivos, o IED.