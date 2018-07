BC prevê déficit em transações de US$ 4,5 bi em março O déficit em transações correntes deve chegar a 4,5 bilhões de dólares em março, segundo as projeções do Banco Central, informou o chefe do departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, nesta sexta-feira. Para o ano, a estimativa é de um déficit de 68 bilhões de doláres, ante previsão anterior de 65 bilhões de dólares.