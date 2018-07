BC prevê dívida pública em 34,8% do PIB em maio

O BC projeta também que a dívida bruta fechará maio em 56,7 por cento do PIB.

"É o resultado de um câmbio de 1,99 real para o mês, um impacto mais significativo do câmbio", disse o chefe do departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, acrescentando que se, o dado se confirmar, será o menor da série histórica do BC, que teve início em 2001.

Segundo ele, é "muito provável" que será revisada a previsão para o ano da relação dívida liquida/PIB. A estimativa atual para o ano é de 35,7 levando-se em conta o dólar de 1,76 real.

(Reportagem de Luciana Otoni e Tiago Pariz)