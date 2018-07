De acordo com o chefe do departamento Econômico do BC, Tulio Maciel, essa redução se dá pelo menor pagamento de juros, com as sucessivas quedas na Selic -hoje na mínima histórica de 8,50 por cento ao ano.

Além disso, o BC elevou a projeção de déficit nominal de 1,2 por cento para 1,4 por cento do PIB em 2012.

(Reportagem de Luciana Otoni e Tiago Pariz)