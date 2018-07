BC propõe políticas socioambientais Durante debate na Rio+20, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, anunciou que submeterá à audiência pública propostas que obrigam as instituições financeiras a adotarem uma política de responsabilidade socioambiental compatível com seu porte e a divulgarem relatório sobre as práticas. A proposta foi bem recebida pelo presidente da Febraban, Murilo Portugal.