BC reduz previsão de dívida em relação a PIB no ano

Como o país é credor em dólares, a recente alta da moeda norte-americana diminui o peso da dívida do país.

O efeito do câmbio será mais sentido nos dados de setembro, quando a autoridade monetária estima que essa relação ficará em 37,6 por cento, afirmou nesta sexta-feira o chefe do departamento econômico do BC, Tulio Maciel

Em agosto, a dívida fechou em 1,549 trilhão de reais, o que representa 39,2 por cento do PIB, já numa trajetória de queda por efeito do câmbio. Em julho, a dívida estava em 39,4 por cento do Produto Interno Bruto.

A autoridade monetária considerou os mais recentes dados da pesquisa Focus, divulgada na segunda-feira, para fazer a projeção de 2011.

Nesse cenário, o dólar para o final do ano deve estar em 1,68 reais, o IPCA em 6,52 por cento, a taxa Selic em 11,7 por cento e o crescimento da economia em 3,5 por cento.

A economia feita pelo setor público para pagamento de juros recuou no mês passado. De acordo com o Banco Central (BC), o superávit primário ficou em 4,561 bilhões de reais no mês passado, 12 por cento a menos do que os 5,193 bilhões de reais registrados um ano antes. Foi o pior resultado para agosto desde 2003.

De acordo com o BC, o resultado entre janeiro e agosto soma 96,540 bilhões de reais, ou cerca de 75 por cento do total da meta oficial de 127,9 bilhões de reais para o ano todo.

Em 12 meses até agosto, o superávit primário foi equivalente a 3,78 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), o que representa uma variação negativa de 0,05 ponto percentual em relação a julho deste ano.

O déficit nominal ficou em 17,101 bilhões de reais no mês passado, maior se comparado ao valor de agosto de 2010, quando ficou em 10,699 bilhões de reais. Sobre julho deste ano, quando o déficit ficou em 5,007 bilhões de reais, o salto foi ainda maior: 242 por cento.

O BC mudou a projeção sobre a relação do déficit nominal com o PIB em 2011, para 2,4 por cento, de 2,5 por cento.

O setor público é formado pelo governo central, governos regionais e empresas estatais.

(Reportagem de Tiago Pariz, Isabel Versiani e Alonso Soto)