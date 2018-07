BC reduz projeção de expansão do PIB de 3,5% a 2,5% em 2012

O desempenho esperado agora para o Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nesta quinta-feira no Relatório Trimestral de Inflação do BC, é pior do que o desempenho considerado ruim de 2011, quando a expansão da atividade ficou em apenas 2,7 por cento.

Pelo documento, o BC informou que "a mudança na projeção de crescimento reflete, em parte, o fato de a recuperação estar se materializando de forma bastante gradual", acrescentando que o cenário econômico mundial continua com perspectivas de baixo crescimento "por um período de tempo prolongado".

A expectativa dos analistas já era de que o BC reduziria suas contas para o crescimento do PIB neste ano, para entre 2,5 e 3 por cento ao ano, diante dos sinais de que a economia brasileira não está reagindo, com destaque para o setor industrial.

Essa dificuldade, vinda sobretudo da crise internacional, continua mesmo diante dos estímulos monetários e fiscais adotados pela área econômica. O mais recente foi dado na véspera, quando o governo anunciou um pacote de estímulos envolvendo mais compras federais e redução da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) de 6 para 5,5 por cento ao ano.

No primeiro trimestre, o PIB avançou apenas 0,2 por cento, ritmo bem inferior ao esperado pelo governo, invalidando a possibilidade de expansão de 4,5 por cento como calculava o Ministério da Fazenda, por exemplo.

Dentro de outras alas da equipe econômica, já se fala em uma expansão do Produto Interno Bruto (PIB) perto de 3 por cento neste ano, mas o mercado prevê apenas 2,18 por cento.

O BC também tem atuado para impulsionar o crescimento, ao reduzir a Selic desde agosto passado em 4 pontos percentuais, levando-a à atual mínima recorde de 8,50 por cento ao ano, mantendo a porta aberta para mais cortes.

INFLAÇÃO

Segundo o relatório do BC, o IPCA ficará em 4,7 por cento neste ano pelo cenário de referência, ante previsão anterior de 4,4 por cento, e em 5,0 por cento em 2013, abaixo das contas anteriores, de 5,2 por cento. Para o segundo semestre de 2014, as contas são de que o indicador subirá 5,1 por cento.

O BC também informou que a chance de a inflação estourar o teto da meta oficial -de 4,5 por cento pelo IPCA- é de 3 por cento em 2012 e em torno de 18 por cento no ano que vem.

Com a perda de fôlego da atividade, os preços têm arrefecido. Na semana passada, foi divulgado que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) -considerado uma prévia da inflação oficial- havia subido 0,18 por cento em junho, ante alta de 0,51 por cento em maio. O resultado veio abaixo do esperado pelo mercado e reforça a perspectiva de mais reduções na Selic.

