BC se diz pronto para intervir no câmbio; dólar cai

Falando a investidores em Washington, o presidente do BC, Alexandre Tombini, disse que os formuladores de política do Brasil querem ver onde a moeda vai se estabilizar "nos próximos dias ou semanas" para avaliar o seu impacto sobre a inflação, que, para ele, está diminuindo com o tempo.

Enquanto isso, o BC vai trabalhar para evitar a volatilidade excessiva da moeda, fornecendo liquidez ao mercado sempre que necessário, disse Tombini, o que ajudava o real a subir mais de 2 por cento nesta sexta-feira.

"Nós estamos prontos para intervir para assegurar que os mercados de câmbio funcionem apropriadamente", disse Tombini em evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

O dólar chegou a subir acima de 1,95 real na quinta-feira, conforme investidores ficaram mais avessos ao risco por temores sobre uma outra crise financeira global, o que levou o BC a vender 2,75 bilhões de dólares em swaps cambiais tradicionais para amortecer a alta da moeda norte-americana.

A venda dos swaps visou oferecer liquidez ao mercado de derivativos, no qual investidores têm ficado rapidamente mais pessimistas com a moeda brasileira, disse no mesmo evento o ministro da Fazenda, Guido Mantega.

"A razão por trás do enfraquecimento do real é um forte ajuste no mercado de derivativos, não saídas de dólares", afirmou Mantega.

Ele também prometeu que o governo vai manter seus planos de consolidação fiscal, cortando gastos de custeio, a fim de abrir espaço para investimentos de infraestrutura e para mais flexibilização da política monetária, especialmente se houver uma piora da crise financeira mundial.

A economia brasileira vinha resistindo à crise, mas os efeitos dela já começaram a se tornar visíveis.

Devido à instabilidade global, o Banco Central provavelmente vai revisar para baixo até o final do mês a previsão de crescimento econômico para este ano, disse Tombini. O BC prevê no momento crescimento de 4,0 por cento da economia brasileira.