BC segura dólar acima de R$1,95 e moeda sobe 0,51% ante real O dólar fechou com a maior alta frente ao real em quase três semanas nesta segunda-feira após o Banco Central intervir no mercado, segurando a divisa norte-americana acima do nível de 1,95 real, considerado por boa parte do mercado como o piso de uma banda informal para a moeda.