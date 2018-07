BC vê crescimento menor em 2009, inflação abaixo da meta em 2010 O Banco Central elevou sua previsão para o crescimento econômico neste ano, mas vê uma desaceleração significativa em 2009, em meio à crise mundial, segundo o Relatório de Inflação do quarto trimestre, divulgado nesta segunda-feira. A estimativa para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano passou para 5,6 por cento, contra 5 por cento há três meses. Para 2009, a projeção é de 3,2 por cento de avanço. "Neste ambiente, em que a manutenção dos sólidos fundamentos macroeconômicos observados na economia brasileira não se constitui em condição suficiente para evitar que desdobramentos da severa crise mundial se propaguem internamente, ainda que amenize tal processo, as perspectivas referentes à evolução do nível da atividade no último trimestre de 2008 e em 2009 mostram-se menos favoráveis", afirmou o BC. O BC acrescentou que, novamente, a demanda interna será o motor do crescimento no ano que vem. Em relação à inflação, o BC vê uma desaceleração contínua, mas aponta a taxa abaixo do centro da meta apenas em 2010. A projeção para a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano passou para 6,2 por cento, ante a de 6,1 por cento divulgada no documento do terceiro trimestre. Para 2009, o prognóstico para a alta do IPCA é de 4,5 por cento, contra o anterior de 4,8 por cento. Para 2010, o prognóstico é de 4,3 por cento. (Reportagem de Vanessa Stelzer)