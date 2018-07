BC vê 'margem residual' para flexibilização,mas ressalta cautela

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC disse em sua última ata, divulgada nesta quinta-feira, que a com o juro em patamar recorde de baixa, a preservação do cenário inflacionário benigno depende de uma monitoração cautelosa do sistema financeiro e da economia.

O BC também disse que o desaquecimento da demanda interna gerou uma importante margem de ociosidade que não deve ser eliminada rapidamente e que tal movimento reduziu as pressões inflacionárias.

Sobre a economia, a ata apontou que as perspectivas melhoraram desde a última reunião, em abril, mas que as influências contracionistas da crise sobre economia interna podem se mostrar persistentes.

"A despeito de haver margem residual para um processo de flexibilização, a política monetária deve manter postura cautelosa, visando assegurar a convergência da inflação para a trajetória de metas", avaliou o BC.

"O Copom entende, também, que a preservação de perspectivas inflacionárias benignas irá requerer que o comportamento do sistema financeiro e da economia sob um novo patamar de taxas de juros seja cuidadosamente monitorado ao longo do tempo."

(Reportagem de Vanessa Stelzer)