BC vê quadro econômico positivo mas destaca risco fiscal

Ao comentar as projeções, contidas no Relatório de Inflação do terceiro trimestre, o diretor de Política Econômica do BC, Mario Mesquita, afirmou que os dados comprovaram a eficiência do regime de metas de inflação.

"As análises talvez um pouco precipitadas de que o regime de metas não seria capaz de dar conta do choque do ano passado, e que a economia brasileira precisaria buscar um outro arcabouço de política para emergir da crise, mostraram-se precipitadas", disse.

O relatório manteve a projeção do BC para o crescimento do PIB em 2009 em 0,8 por cento. As estimativas para a inflação no próximo ano e 2010 foram elevadas para 4,2 por cento e 4,4 por cento, respectivamente.

Entre os principais riscos à trajetória dos preços no Brasil, o BC destacou as incertezas relacionadas à recuperação da economia global e também os efeitos, sobre a economia doméstica, do recente afrouxamento monetário e dos impulsos fiscais promovidos pelo governo para fazer frente à crise.

Nesse contexto, a autoridade monetária frisou que parte da elevação dos gastos públicos será de "complexa reversão".

"Tem aumentos de impulsos de gastos e de benefícios que são de complexa reversão", afirmou Mesquita. "É muito difícil reverter salários etc."

SEM BOLHA

Questionado se a valorização do mercado acionário brasileiro no ano poderia constituir uma bolha, Mesquita ponderou que ela tem sido acompanhada por uma elevação das projeções de crescimento da economia em 2010 por analistas.

"Então, se esses analistas estiverem certos, o retorno das empresas tende a ser favorável, o que corrobora alguns movimentos de preços de ativos."

O Ibovespa acumula alta de cerca de 60 por cento no ano.

Mesquita também destacou que o aumento do déficit em transações correntes do Brasil está em linha com um cenário em que o país cresce acima da média mundial. O dado não preocupa por ser inteiramente financiado por investimentos externos.

Esse fluxo, segundo ele, tende a crescer com a concessão de grau de investimento ao país pela terceira agência de rating (Moody's).

"O que chama atenção é que esses capitais têm sido atraídos pela recuperação da economia brasileira, e não por diferencial de taxa de juros", afirmou o diretor.

Ele acrescentou que, de janeiro a agosto, a entrada líquida de recursos estrangeiros direcionados a aplicações em renda variável totalizou 13 bilhões de dólares, ante 3,4 bilhões de dólares para a renda fixa.

DESEMPREGO COM RECORDE DE BAIXA

O BC prevê que o desemprego no Brasil será de 6,7 por cento em dezembro, o que seria a menor taxa para o período já registrada na série do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ano, a expectativa do BC é de que a taxa média de desemprego fique em 8,1 por cento.