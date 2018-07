BCE deve ser o último a elevar juros O Banco Central Europeu (BCE) deve ser o último a elevar os juros entre as principais autoridades monetárias do mundo, prevê o economista Juergen Michels, do Citigroup. Ele acredita que a valorização do euro adiará o aperto monetário na zona do euro. "O BCE só deve começar a subir os juros em 2011." Já o Banco da Inglaterra (BoE, o banco central inglês) tende a elevar a taxa básica de juros em meados do próximo ano.