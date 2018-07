BCE pressiona para revisão geral da taxa Euribor

O movimento acompanha o alerta feito pelo chairman do Federal Reserve, o banco central norte-americano, Ben Bernanke, de que o sistema para determinar a taxa interbancária de Londres tem falhas estruturais.

A manipulação da Libor, que é usada para definir preços de trilhões de dólares em produtos financeiros no mundo, levou o banco britânico Barclays a ser multado em 453 milhões de dólares, derrubando o presidente-executivo da instituição e ameaçando atingir diversos outros bancos.

Agora o BCE está pedindo que a Euribor seja repensada, incluindo possivelmente a mudança da base de cálculo considerando as atuais taxas de juros, em vez de informações do próprio sistema financeiro --que, como a Libor, usa dados fornecidos pelos bancos sobre o quanto eles esperam ser cobrados ao tomar recursos.

O BCE também poderia assumir uma função de monitoramento direto da Euribor.

A pressão pela mudança na Euribor, lançada com o euro em 1999 e que leva em conta estimativas de muitos dos mesmos bancos que ajudam a definir a Libor, acontece num momento em que reguladores investigam se os bancos deliberadamente subestimaram seus custos de empréstimos para diminuir ou estabelecer a taxa de juro.

A Euribor, taxa oferecida no sistema interbancário da moeda única, é uma referência chave de quanto os bancos pagam para tomar recursos de seus pares. Também baliza uma série de produtos financeiros, de hipotecas na Espanha e contratos de derivativos firmados em Londres.

Reguladores ainda não mostraram sinais de qualquer evidência de manipulação da Euribor, e os organizadores da taxa --um braço da Federação Europeia de Bancos-- dizem que o número de instituições envolvidas para determinar o "benckmark" torna muito difícil sua manipulação.

"A grande escolha é se você quer taxas simplesmente publicadas ou taxas reais... Então, no fim do dia, os bancos dizem quais transações eles querem e a qual preço", disse uma fonte de banco central. "Se você usar as transações reais, você resolveria o problema."

Uma segunda fonte familiar ao assunto disse: "Todos gostariam de uma solução nessa direção. A questão é quando. E outra questão é se você usa o painel (de bancos) ou se você pode trabalhar com dados globais".