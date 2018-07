BCs brasileiro e chinês fecham acordo para troca de moedas de R$60 bi O Banco Central informou nesta terça-feira que fechou acordo de troca de moedas locais (reais e iuanes) com o BC da China, com operações que não poderão ultrapassar o montante de 60 bilhões de reais (cerca de 30 bilhões de dólares), com operações por até 3 anos. O montante pode ser prorrogado de acordo com a vontade das partes.