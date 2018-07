B&A, de Agnelli, faz proposta para adquirir Rio Verde Mineração

A empresa de Agnelli, que já possuía 30 por cento do capital da Rio Verde, propõe comprar os 70 por cento restantes, disse à Reuters nesta terça-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

"A Rio Verde formou uma comissão especial e contratou assessores financeiros e legais para proporcionar apoio com o processo", informou a empresa em um comunicado assinado na segunda-feira.

O valor da negociação não foi informado.

A Rio Verde possui projetos de fosfato no Pará, Maranhão e no Ceará. Também está explorando potássio no Sergipe, no município de São Cristóvão, onde pesquisas mostraram bom potencial para o mineral.

A empresa anunciou no final do ano passado que poderá começar a exploração das jazidas descobertas no final de 2013. O potencial é de uma produção de até 600 milhões de toneladas de minério de potássio a partir das lavras de silvinita e carnalita.