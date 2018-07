BEA: França retomará busca por caixa-preta do Voo 447 Submarinos franceses vão retomar na próxima semana as buscas pelas caixas pretas do avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico, no mês passado, com 228 pessoas a bordo, informaram hoje funcionários do Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil Francesa (BEA). Equipes de busca enviadas ao local depois do acidente do voo AF 447 interromperam a procura pelos sinais emitidos pelas caixas-pretas. Porém, a partir da próxima semana, os submarinos franceses vão tentar localizar as caixas numa segunda fase das buscas que deve se estender por cerca de um mês, segundo comunicado do BEA.