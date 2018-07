'Beasts' e 'The House I Live In' vencem em Sundance

Dirigido por Benh Zeitlin e passado na empobrecida Louisiana, "Beasts of the Southern Wild" ficou com os prêmios do júri para melhor drama e melhor fotografia, com sua narrativa poética sobre a ligação entre um pai e sua filha.

O documentário vencedor "The House I Live In" foi um dos muito documentários apresentados no Festival de Sundance de 2012 que focaram numa América batalhadora. É uma análise da longa luta contra as drogas nos EUA e crítica à política antidrogas, suas prisões, seu sistema legal e o seu impacto sobre as minorias, do país. "A guerra contra as drogas é uma mancha nos EUA", disse o diretor Eugene Jarecki.

Júris especiais, formados por profissionais da indústria votam nos vencedores e naqueles que forem considerados os primeiros colocados, mas o público também vota nos seus favoritos.

"The Surrogate", estrelado por Helen Hunt e John Hawkes e é sobre a luta de um homem para perder a virgindade enquanto vive praticamente preso a um pulmão de aço, ganhou o Audience Award - prêmio do público de melhor drama.

O filme, baseado na vida do poeta e jornalista Mark O'Brien, ficou com um dos maiores preços de venda do Festival: 6 milhões de dólares, de acordo com a divulgação, e com o seu misto de comédia e drama pode acabar se tornando um dos indies americanos (filmes independentes) de maior sucesso no cinema, oriundo do festival.

"O amor é uma viagem, é isso aí", disse o diretor Ben Lewin ao aceitar seu troféu, citando uma fala do filme.

"SEARCHING FOR SUGAR MAN"

O Audience Award - prêmio do público ficou com "The Invisible War" que é sobre uma epidemia de estupros nas Forças Armadas dos EUA e que joga o foco sobre um problema pouco conhecido.

Outros prêmios especiais do júri para documentários ficaram com: "Love Free or Die", sobre o primeiro bispo da Igreja Episcopal declaradamente gay, Gene Robinson; e "Ai Weiwei: Never Sorry", sobre o artista e ativista chinês que ficou preso por 81 dias, no ano passado.

A diretora de "Ai Weiwei: Never Sorry", Alison Klayman tirou uma foto da multidão, ao aceitar o prêmio e prometeu enviá-la ao artista chinês, que passou 81 dias detido pelo governo no ano passado e achou que seria muito arriscado estar presente no Festival.

O Festival de Sundance, que é apoiado pelo Sundance Institute for Filmaking, de Robert Redford, é o maior festival dos EUA para filmes independentes. Os vencedores do festival acabam se tornando alguns dos filmes mais comentados em cinemas de filmes de arte.

Muitos dos filmes de ficção mais comentados de Sundance 2012 não fizeram jus à fama conquistada, com alguns deles, incluindo "Red Lights" estrelado por Robert de Niro e "Red Hook Summer", de Spike Lee, tendo recebido críticas decepcionantes, apesar de terem sido vendidos.

Além dos prêmios para filmes dos EUA, Sundance também dá prêmios para o cinema mundial.

"Searching for Sugar Man", sobre a busca por um obscuro cantor folk de Detroit, dos anos 70, conhecido como Rodriguez, ganhou o prêmio do público de melhor documentário, além de um prêmio especial do júri. Este foi um dos filmes mais consagrados do festival, que serviu como estréia de documentários como "Uma Verdade Inconveniente".

O chileno "Violeta Went to Heaven", baseado na vida da cantora Violeta Parra e a sua trajetória, que foi de uma infância pobre à consagração nacional, ganhou o prêmio do júri de melhor drama, e "The Law in These Parts", foi o escolhido do júri como melhor documentário.